Kuruyan, bayat ekmeklerin ufak küp şeklinde doğrayıp sonra fırında ya da sıvıyağda kızartın. Böylece buzdolabınızda saklayıp çorbalarınızda kullanabileceğiniz çıtır ekmekleriniz hazır olur.
SUYUN GÜCÜ
Dondurma servis ederken kaşığı suya batırdıktan sonra dondurmayı alın. Bu, dondurmanın kaşığa yapışmamasını ve düzgün çıkmasını sağlar.
HEP TAZE KALSIN
Kurabiyelerin zamanla sertleşmemesi için, kapağı çok iyi kapanan teneke bir kutuda, yanlarına bir iki dilim elma ekleyerek saklayın.
SUYUN GÜCÜ
Dondurma servis ederken kaşığı suya batırdıktan sonra dondurmayı alın. Bu, dondurmanın kaşığa yapışmamasını ve düzgün çıkmasını sağlar.
HEP TAZE KALSIN
Kurabiyelerin zamanla sertleşmemesi için, kapağı çok iyi kapanan teneke bir kutuda, yanlarına bir iki dilim elma ekleyerek saklayın.