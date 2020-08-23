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    • Yaşam
    • 23.08.2020 Gazete
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    , bayatlayan ekmekleri çöpe atmayın | Pratik bilgiler

    , ufak küp şeklinde doğrayıp sonra fırında ya da sıvıyağda kızartın. Böylece buzdolabınızda saklayıp çorbalarınızda kullanabileceğiniz çıtır ekmekleriniz hazır olur.

    Ekmekleri atmayın
    Kuruyan, ufak küp şeklinde doğrayıp sonra fırında ya da sıvıyağda kızartın. Böylece buzdolabınızda saklayıp çorbalarınızda kullanabileceğiniz çıtır ekmekleriniz hazır olur.



    SUYUN GÜCÜ
    Dondurma     servis ederken kaşığı suya batırdıktan sonra dondurmayı alın. Bu, dondurmanın kaşığa yapışmamasını ve düzgün çıkmasını sağlar.



    HEP TAZE KALSIN
    Kurabiyelerin zamanla sertleşmemesi için, kapağı çok iyi kapanan teneke bir kutuda, yanlarına bir iki dilim elma ekleyerek saklayın.
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