İş adamı cinayetinde şoke eden itiraf! "2 milyon euroya anlaştım"

3 ÖZEL EKİP KURULDU

Bu kapsamda, cinayetin aydınlatılması için 3 özel ekip kuruldu. Ekipler, 270 kişi ile yüz yüze görüşme yaptı, 750 saatlik mobese görüntüsü inceledi. İncelemede, cinayet şüphelisinin Gaziantep'te yaşayan Emrah Yıldırım olduğu belirlendi. Bunun üzerine, Kayseri emniyeti Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Emrah Yıldırım, Gaziantep polisinin yaptığı yol uygulamasında yakalanarak, gözaltına alındı. Kayseri'ye bir hafta önce getirilen Emrah Yıldırım, savcılık ifadesinde cinayeti para karşılığında işlediğini söyleyerek tutuklandı. Öte yandan Emrah Yıldırım'ın ifadesi doğrultusunda genişletilen soruşturma kapsamında cinayete karıştıkları ve azmettirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden Sadık Onur Mert, Doğan Kılıç ve Müslüm Polat tutuklanırken, Müslüm Ede ise adliye kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, cinayet günü iddiaya göre sahte kimlikle kiraladığı otomobille Emrah Yıldırım'a şoförlük yapan Vedat Kılıç'ın ise hala firari olduğu öğrenildi. Polis Vedat Kılıç'ı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

'2 MİLYON EURO VERECEKLERİNİ SÖYLEDİLER'

Emrah Yıldırım, savcılık ifadesinde cinayeti para karşılığında işlediğini ileri sürdü. Yıldırım, "2012 yılında kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan cezaevine girdim. 7 yıl cezamı çektikten sonra 19 Ekim 2019'da cezaevinden tahliye oldum. Herhangi işim mesleğim yok. Vedat Kılıç benim uzaktan akrabam olur. Sahte kimlik ile kiraladığımız araçlarla Kayseri'ye gelip, gittik. Firari Vedat ise, Orhan Adıbelli cinayetinde benim şoförlüğümü yaptı. Müslüm Polat ise cezaevinden koğuş arkadaşım olurdu. Bana tetikçilik işi bilgisi geldi. Görüştüğüm kişiler 2 milyon Euro vereceklerini söyledi. Ben de yapabileceğimi söyleyince Sadık Onur Mert ile görüştürüldüm" dedi.

'CİNAYET ÖNCESİ ATIŞ TALİMİ YAPTIM'

Cinayet işlenmeden bir köye giderek atış talimi yaptığını söyleyen Yıldırım, "Bana 45'lik fişek atan tabanca ile cep telefonu verdi. Silahın ağır olduğunu söylemem üzerine, ismini bilmediğim bir köye giderek iki şarjör atış talimi yaptım. Sadık Onur Mert bana Vedat Kılıç'ı şoför olarak tayin etti. Müslüm Polat'ın yazıhanesinden 150 bin TL'yi peşin olarak aldım. Vedat Kayseri'ye giderek Talas'ta bir ev kiraladı. Ben ayrıca keşif yaparken Orhan Adıbelli'nin oğlunun evinin sitesinde bir ev tuttum. 2 hafta kaldım, amacım Orhan Adıbelli'nin bu siteye gidip gelmediğini takip etmekti. Daha sonra gece gündüz sürekli takip ettik" ifadelerini kullandı.