



Görüntülerde, hatalı sollama yapan otomobilin elektrikli bisiklete çarpması ve vatandaşların yardıma koşması görülüyor.

Polis olay yerinden kaçan sürücü ve yanındaki kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Sürücü O.B'nin, işlediği bir suç nedeniyle denetimli serbestlik kapsamında ceza aldığı ve kullandığı aracın çalıntı olduğu öğrenildi.