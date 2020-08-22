Fesleğen soslu semizotlu makarna

10-13 dakika haşlayın ve suyundan yarım su bardağını kenara ayırıp süzün. Fesleğen sos için tüm malzemeyi mutfak robotunda ezin. Daha sonra geniş bir tavaya alıp ısıtın. Isınan sosa ayırdığınız makarna suyunu azar azar ekleyin. Haşlanmış makarnayı ilave edip iyice karıştırın. Makarna sosu iyice çektikten sonra servis tabaklarına pay edin. Üzerine semizotu ve dereotu yapraklarını ekleyin. Ilık olarak servis yapın.1 paket makarnaYarım demet semizotu4-5 dal dereotuYarım demet fesleğenYarım demet maydanoz2 yemek kaşığı dolmalıkfıstık2 yemek kaşığı rendelenmişparmesan peyniri2 diş sarımsakYarım su bardağı zeytinyağıTuz, karabiber