Fesleğen soslu semizotlu makarna

Makarnayı 10-13 dakika haşlayın ve suyundan yarım su bardağını kenara ayırıp süzün. Fesleğen sos için tüm malzemeyi mutfak robotunda ezin. Daha sonra geniş bir tavaya alıp ısıtın. Isınan sosa ayırdığınız makarna suyunu azar azar ekleyin. Haşlanmış makarnayı ilave edip iyice karıştırın. Makarna sosu iyice çektikten sonra servis tabaklarına pay edin. Üzerine semizotu ve dereotu yapraklarını ekleyin. Ilık olarak servis yapın.
4-6 KİŞİLİK
1 paket makarna
Yarım demet semizotu
4-5 dal dereotu
FESLEĞEN SOS İÇİN
Yarım demet fesleğen
Yarım demet maydanoz
2 yemek kaşığı dolmalık
fıstık
2 yemek kaşığı rendelenmiş
parmesan peyniri
2 diş sarımsak
Yarım su bardağı zeytinyağı
Tuz, karabiber
EMİNE TUNADAN - ZAMANSIZ LEZZETLER
4-6 KİŞİLİK
1 paket makarna
Yarım demet semizotu
4-5 dal dereotu
FESLEĞEN SOS İÇİN
Yarım demet fesleğen
Yarım demet maydanoz
2 yemek kaşığı dolmalık
fıstık
2 yemek kaşığı rendelenmiş
parmesan peyniri
2 diş sarımsak
Yarım su bardağı zeytinyağı
Tuz, karabiber
EMİNE TUNADAN - ZAMANSIZ LEZZETLER