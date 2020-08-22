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    • Yaşam
    • 22.08.2020 Gazete
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    Fesleğen soslu semizotlu makarna | lezzetler

    Makarnayı 10-13 dakika haşlayın ve suyundan yarım su bardağını kenara ayırıp süzün. Fesleğen sos için tüm malzemeyi mutfak robotunda ezin. Daha sonra geniş bir tavaya alıp ısıtın. Isınan sosa ayırdığınız makarna suyunu azar azar ekleyin. İşte fesleğen soslu semizotlu makarna tarifinin devamı...

    Fesleğen soslu semizotlu makarna
    Makarnayı 10-13 dakika haşlayın ve suyundan yarım su bardağını kenara ayırıp süzün. Fesleğen sos için tüm malzemeyi mutfak robotunda ezin. Daha sonra geniş bir tavaya alıp ısıtın. Isınan sosa ayırdığınız makarna suyunu azar azar ekleyin. Haşlanmış makarnayı ilave edip iyice karıştırın. Makarna sosu iyice çektikten sonra servis tabaklarına pay edin. Üzerine semizotu ve dereotu yapraklarını ekleyin. Ilık olarak servis yapın.

    4-6 KİŞİLİK
    1 paket makarna
    Yarım demet semizotu
    4-5 dal dereotu

    FESLEĞEN SOS İÇİN
    Yarım demet fesleğen
    Yarım demet maydanoz
    2 yemek kaşığı dolmalık
    fıstık
    2 yemek kaşığı rendelenmiş
    parmesan peyniri
    2 diş sarımsak
    Yarım su bardağı zeytinyağı
    Tuz, karabiber

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