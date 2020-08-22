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    • 22.08.2020 08:36
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    • 22.08.2020 08:39
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    5 yıllık eşe (erkeklerde ) davası!

    Yüksek mimar Beyza H. (32), 5 yıllık eşi diş hekimi H.’nin (48) kendisine haber vermeden (erkeklerde ) operasyonu olduğunu ve bu operasyonla birlikte artık çocuk sahibi olma ihtimalinin de kalmadığını iddia ederek boşanma davası açtı. Dilekçede, İbrahim H.’nin öfke problemi yaşadığı da belirtilirken, “İbrahim H. en son 4 ay önce yaşanan kavgada eşinin ayak kemiğini kırmış, hakkında hakaret ve yaralama suçundan dava açılmıştır” ifadelerine yer verildi.

    5 yıllık eşe vazektomi davası

    Eşinden 2 milyon liralık boşanma tazminatı ve aylık 20 bin lira nafaka isteyen Beyza H.'nin dilekçesinde, "Halbuki vazektomi operasyonu geçiren erkeklerin evli ise eşinden yazılı izin alması gerekmektedir" denildi. Dilekçede, H.'nin öfke problemi yaşadığı da belirtilirken, "İbrahim H. en son 4 ay önce yaşanan kavgada eşinin ayak kemiğini kırmış, hakkında hakaret ve yaralama suçundan dava açılmıştır" ifadelerine yer verildi.

    'İDDİALARIN HEPSİ YALAN'
    Hürriyet'in haberine göre İstanbul Aile Mahkemesi, Beyza H.'nin talebi üzerine, İbrahim H.'nin 'deki yaklaşık 2 milyon lira değerindeki villası ile 'daki taşınmazına tedbir koydu. İbrahim H. ise "Tamamen yalan olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle eşime hiçbir şekilde dokunmadım. Kendisi bana birçok defa tokat attı. Yalan iddialarda bulunuyor. Bütün iddiaları reddediyorum" dedi.

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