Yumurtanın taze olduğu nasıl anlaşılır?

Yumurtayı suya bıraktığınızda batmıyorsa o yumurta bayat demektir. Çünkü bayatladıkça içi gazla dolan yumurta suyun üzerinde yüzmeyi tercih eder.Ekmek keserken dilimleriniz paramparça oluyor. Üzülmeyin, bu sadece sizin yaşadığınız bir durum değil.Bu sorunu engellemek için ekmeği ters çevirip kesebilirsiniz. Çok basit ama etkili…Kirlenen ayakkabılarınızın beyaz kısmı can sıkıcıdır. Küçük bir adımla bu sorunu çözebilirsiniz. Beyaz bölümü silgi ile temizleyebilirsiniz.Birçok kez yaşamışınızdır. Sıkışan fermuarlarınıza mucizevi çözüm: Kulak temizleme çubuğunuzu vazeline veya sabuna batırın ve sıkışan yerin üzerinde gezdirin. Fermuarınızın açıldığını göreceksiniz.