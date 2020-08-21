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    • Yaşam
    • 21.08.2020 Gazete
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    Yumurtanın taze olduğu nasıl anlaşılır? |

    Yumurtayı suya bıraktığınızda batmıyorsa o yumurta bayat demektir. Çünkü bayatladıkça içi gazla dolan yumurta suyun üzerinde yüzmeyi tercih eder.

    Yumurta taze mi?
    Yumurtayı suya bıraktığınızda batmıyorsa o yumurta bayat demektir. Çünkü bayatladıkça içi gazla dolan yumurta suyun üzerinde yüzmeyi tercih eder.

    TERS ÇEVİRİN
    Ekmek keserken dilimleriniz paramparça oluyor. Üzülmeyin, bu sadece sizin yaşadığınız bir durum değil.



    Bu sorunu engellemek için ekmeği ters çevirip kesebilirsiniz. Çok basit ama etkili…

    SİLGİ İLE TEMİZLİK
    Kirlenen ayakkabılarınızın beyaz kısmı can sıkıcıdır. Küçük bir adımla bu sorunu çözebilirsiniz. Beyaz bölümü silgi ile temizleyebilirsiniz.

    SABUN YETERLİ
    Birçok kez yaşamışınızdır. Sıkışan fermuarlarınıza mucizevi çözüm: Kulak temizleme çubuğunuzu vazeline veya sabuna batırın ve sıkışan yerin üzerinde gezdirin. Fermuarınızın açıldığını göreceksiniz.
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