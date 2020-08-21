Aydın'da 1600 yıllık sur duvarı bulundu!

Tuncer, mahallenin Tralleis Antik Kenti sınırları içinde kaldığı için 3. derece Sit alanı kapsamında olduğunu, herhangi bir inşaat yapılmadan önce müzeye bağlı ekiplerin inceleme yapmak zorunda olduğunu söyledi.

Çalışmalar kapsamında sur duvarı tespit edildiğini aktaran Tuncer, "Bölgede bir tarihsel kalıntı tespit edildi. Muhtemelen bir sur uzantısı. Daha detaylı kimliklendirme çalışması için müze müdürlüğümüz çalışmaya başladı. Tespitimizi koruma kuruluna ileteceğiz ve muhtemelen inşaatın bu kısmıyla ilgili bir karar alır diye bekliyoruz." dedi.

Müze Müdürü Abdulbari Yıldız da "6,5 metre uzunluğunda 1,20 metre genişliğinde, 2,20 santim yüksekliğinde bir sur duvarıyla karşılaştık. Yaklaşık 1600 yıllık bir sur duvarı diyebiliriz." diye konuştu.