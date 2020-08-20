Lekelere elveda

Kıyafetlerdeki beyaz deodorant lekelerinden kurtulmak için bir formül var. Askılarda kullanılan koruyucu köpüğü kumaşa narince sürterek temizlik yapabilirsiniz.
İKİ KEZ YIKAYIN
Yeni aldığınız jean pantolonlarınızı terziye götürmeden önce 2 kez mutlaka yıkayın. Unutmayın, jean'ler yıkandığında mutlaka çekme yapar.
AYAKKABILAR PARLASIN
Deri ayakkabılarınızı parlatmak için boya ve cilanın dışında da şansınız var. Cam spreyi ile ayakkabılarınızı parıl parıl parlatabilirsiniz.
MAKİNEDE YIKAMAYIN
Mayo ve bikinilerinizi asla makinede yıkamayın. Çünkü makinede yıkandığında esnekliğini kaybeder ve yeni bir mayoya ihtiyacınız olabilir.
İKİ KEZ YIKAYIN
Yeni aldığınız jean pantolonlarınızı terziye götürmeden önce 2 kez mutlaka yıkayın. Unutmayın, jean'ler yıkandığında mutlaka çekme yapar.
AYAKKABILAR PARLASIN
Deri ayakkabılarınızı parlatmak için boya ve cilanın dışında da şansınız var. Cam spreyi ile ayakkabılarınızı parıl parıl parlatabilirsiniz.
MAKİNEDE YIKAMAYIN
Mayo ve bikinilerinizi asla makinede yıkamayın. Çünkü makinede yıkandığında esnekliğini kaybeder ve yeni bir mayoya ihtiyacınız olabilir.