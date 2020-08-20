Lekelere elveda

beyaz deodorant lekelerinden kurtulmak için bir formül var. Askılarda kullanılan koruyucu köpüğü kumaşa narince sürterek temizlik yapabilirsiniz.aldığınız jean pantolonlarınızı terziye götürmeden önce 2 kez mutlaka yıkayın. Unutmayın, jean'ler yıkandığında mutlaka çekme yapar.ayakkabılarınızı parlatmak için boya ve cilanın dışında da şansınız var. Cam spreyi ile ayakkabılarınızı parıl parıl parlatabilirsiniz.ve bikinilerinizi asla makinede yıkamayın. Çünkü makinede yıkandığında esnekliğini kaybeder ve yeni bir mayoya ihtiyacınız olabilir.