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    • Yaşam
    • 20.08.2020 Gazete
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    İşte farklı ayakkabı modelleri

    olan ayakkabılara bakmaya da almaya da doyamıyoruz. birbirinden güzel ayakkabıları sizler için derledik. İşte o modeller...

    Ayakkabı tutkusu
    olan ayakkabılara bakmaya da almaya da doyamıyoruz. İşte farklı modeller…



    GÖZLERDE RENK CÜMBÜŞÜ
    Maskeyle kapanan yüzlerde, doğal olarak makyajın en öne çıkan kısmı gözler oldu.



    Instagram fenomenlerinin, maskeleriyle uyumlu cesur göz makyajları size de yaratıcı fikirler verebilir.




    AYSUN ORHAN - YAŞAM GÜNLÜĞÜ
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