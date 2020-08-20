Vazgeçilmezimiz olan ayakkabılara bakmaya da almaya da doyamıyoruz. İşte yaz trendlerini yansıtan farklı modeller…
GÖZLERDE RENK CÜMBÜŞÜ
Maskeyle kapanan yüzlerde, doğal olarak makyajın en öne çıkan kısmı gözler oldu.
Instagram fenomenlerinin, maskeleriyle uyumlu cesur göz makyajları size de yaratıcı fikirler verebilir.
AYSUN ORHAN - YAŞAM GÜNLÜĞÜ
GÖZLERDE RENK CÜMBÜŞÜ
Maskeyle kapanan yüzlerde, doğal olarak makyajın en öne çıkan kısmı gözler oldu.
Instagram fenomenlerinin, maskeleriyle uyumlu cesur göz makyajları size de yaratıcı fikirler verebilir.
AYSUN ORHAN - YAŞAM GÜNLÜĞÜ