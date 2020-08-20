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    • Yaşam
    • 20.08.2020 16:06
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    • 20.08.2020 16:06
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    'da mide bulandıran olay! Hayatını kabusa çevirdi!

    ’da özel bir hastanede cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Coşkun B., ameliyat sırasında vücuduna yapılan özel bölgedeki kanamanın durmaması üzerine hayatının tehlikeye girdiğini öğrendi. Kendisini ameliyat eden Doçent doktordan şikayetçi olan gencin, ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İstanbul'da mide bulandıran olay!

    20 yaşındaki Coşkun B., yurtdışında yaşıyordu. Genç adam, çocukluk yıllarından beri kendisini kadın olarak hissettiğini söyleyerek, psikiyatri ve psikolog tedavisi almaya başladı. Uzun yıllar devam eden tedavi sonrası özel bir klinik kadın olmasının zorunlu bir hal olduğunu belirten bir rapor verdi.

    KADIN OLDU
    Rapor sonrası Coşkun, cinsiyet değiştirme ameliyatı olmaya karar verdi. Yaptığı araştırmalar sonrası Şişli'de özel bir hastane bulan genç, ameliyat için yetkililerden gerekli bilgileri aldıktan sonra 50 bin liraya el sıkıştı.

    KANAMASI DURMADI
    20 Temmuz günü İstanbul'a gelerek ameliyat masasına yatan Coşkun B., artık kadın olmuştu. Gence, cinsiyet değişikliğinden sonra kadınsal uzuvlar eklenmiş ve hormon tedavisi başlamıştı. Fakat iddiaya göre, özel bölgesi sürekli olarak kanıyordu. Aradan günler geçmesine rağmen kanı durmayan genç, yeniden hastaneye başvurunca bağırsaklarının bir kısmının parçalandığını anladı.

    ŞİKAYETÇİ OLDU
    Başka bir hastaneye giderek muayene olan Coşkun B.'nin ameliyatının eksik ve yanlış yapıldığı tespit edildi. Hayatının tehlikede olduğu belirlenen 20 yaşındaki genç, kendisini ameliyat eden Doçent Doktor Harun Ö. hakkında şikayetçi olunca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Dilek YAMAN-SABAH

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