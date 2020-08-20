Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 20.08.2020 08:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.08.2020 08:33
    ABONE OL

    Eyüp’te iki grup arasında : 1 kişi yaralandı

    Eyüp’te iki grup arasında çıkan da 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken polis kaçan silahlı grubu yakalamak için çalışma başlattı.

    Eyüp'te iki grup arasında silahlı kavga! 1 yaralı

    Eyüp'te iki grup arasında çıkan da 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken polis kaçan silahlı grubu yakalamak için çalışma başlattı.

    Olay, gece saat 04:30 sıralarında Eyüp Silahtarağa Parkı'nda yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflardan ismi belirsiz bir şahıs üzerinde bulunan silahı ateşleyerek yi bacağından yaraladı. Yaralı şahsın arkadaşları polise haber verirken silahlı grup olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans yaralıyı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırırken polis kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Eyüp’te iki grup arasında silahlı kavga: 1 kişi yaralandı
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri