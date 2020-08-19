Ellibeş, "www.akuyelikkocaeli.org" adresinden ön başvuru almaya başladıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"AK Partili olmak demek, ülkemizin ve milletimizin asırlara sari medeniyet davasının bayraktarlığına talip olmak demektir. Bu kutlu davanın birer neferi olmak isteyen, dürüst, samimi, şekilde milletimize hizmetkar olarak ülkemizin kalkınması ve yükselişinde pay sahibi olmayı hedefleyen herkesi AK Parti çatısı altına davet ediyoruz."

İl başkanlıkları tarafından online üyelik formu dolduran vatandaşlara bizzat ulaşılarak üyelik işlemlerinin tamamlanacağını belirten Ellibeş, "Bunun yanında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak bire bir üye kayıt çalışmalarımız da kadın ve gençlik kollarımızla devam etmektedir. Türkiye'nin ve ilimizin en büyük sivil toplum kuruluşu olmaya devam eden AK Partimize yıl sonuna kadar Kocaeli'de 35 bin yeni üye dahil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.