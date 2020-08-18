



BABASINA NASIL SÖYLEYECEĞİM

Amca Yasin Kral, cesedin yeğeni Zafer'e ait olduğunu öğrenince, "Babasına nasıl söyleyeceğim?" diyerek gözyaşı döktü. Zafer Kral'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, babasının cezaevinde olduğu öğrenildi.