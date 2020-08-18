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    • 18.08.2020 11:24
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    • 18.08.2020 11:24
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    'nda erkek cesedi! "Şişmiş bir vaziyette..."

    'de balık tutan vatandaşlar denizde erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ve deniz polisi ekipleri, 'nün altından cesedi kıyıya çıkardı. Adamın dün akşam saatlerinde köprüden atlayarak ettiği iddia edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından sağlık ekipleri, cesedi kurumuna kaldırdı.

    Sahili'nde balık tutan vatandaşlar, denizde 50 yaşlarında bir erkek cesedi görerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.

    İhbar üzerine olay yerine gelen ve deniz polisi ekipleri, 'nün altından cesedi kıyıya çıkardı. Adamın dün akşam saatlerinde köprüden atlayarak ettiği iddia edildi.

    Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından sağlık ekipleri, cesedi kurumuna kaldırdı.

    Balık tuttuğunu söyleyen Nevzat Yılmaz, "Balık tutuyordum. Şişmiş bir vaziyette erkek cesedi gördüm" dedi.

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