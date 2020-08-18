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    • Yaşam
    • 18.08.2020 21:02
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    • 18.08.2020 21:15
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    'da bulunduğu iddia edilen kişi kovalamacayla yakalandı

    'da, bankta oturan bulunduğu iddia edilen kişi, polis tarafından kovalamacanın ardından yakalandı. S.Ö, ekip otosuna bindirilirken görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi.

    Genç kızı eden kişi kovalamacanın ardından...

    İddiaya göre, S.Ö. (40), Kadeş Barış Meydanı'ndaki bir bankta arkadaşı S.A. (18) ile oturan R.S'ye (19) yaklaşıp, cinsel tacizde bulundu.



    R.S'nin meydandaki devriye ekiplerine ihbarda bulunması üzerine ekipler S.Ö'yü kovalamaya başladı.

    Yaklaşık 400 metre süren kovalamacanın ardından girdiği çıkmaz sokakta polis ekiplerince yakalanan, çevredeki vatandaşların da yardımıyla etkisiz hale getirilen zanlı, ekip aracına bindirilerek karakola götürüldü.



    S.Ö, ekip otosuna bindirilirken görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi.

    Kovalamaca sırasında çıkmaz sokakta bulunan güvenlik görevlisi Yasin Alabay da zanlının etkisiz hale getirilmesinde polislere yardım etti.



    Alabay, gazetecilere, iki polis memuru tarafından kovalanan şahsı görünce harekete geçtiğini, sahsın etkisiz hale getirilmesinin ardından destek ekip gelene kadar olay yerinde beklediğini belirtti.
    Haberler Yaşam Çorum'da genç kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi kovalamacayla yakalandı
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