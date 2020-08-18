İddiaya göre, S.Ö. (40), Kadeş Barış Meydanı'ndaki bir bankta arkadaşı S.A. (18) ile oturan R.S'ye (19) yaklaşıp, cinsel tacizde bulundu.





R.S'nin meydandaki devriye ekiplerine ihbarda bulunması üzerine ekipler S.Ö'yü kovalamaya başladı.