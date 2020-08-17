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    • Yaşam
    • 17.08.2020 Gazete
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    Yiyeceklerinizi saklamanın pratik yolu | Pratik bilgiler

    Yiyeceklerinizi saklamanın pratik yolu var. bir üst kısmını keserek paketinize geçirip kapağını kapatabilirsiniz. İşte sizler için derlediğimiz pratik bilgiler...

    Saklama poş'pet'i
    Yiyeceklerinizi saklamanın pratik yolu var. Boş bir pet şişenin üst kısmını keserek paketinize geçirip kapağını kapatabilirsiniz.

    YAZAR BOZAR!
    Kıyafetlere dökülen yağları çıkarmak oldukça güçtür. Ama bunun acil çözümü var. Yağları çıkarmak için tebeşir kullanabilirsiniz.



    ÇEK BİR ÇAY!
    Çay sadece 2 dakika demlenirse uyarıcı etki yapar. 5 dakikadan uzun sürede demlenirse kafeinin etkisi azalır ve sakinleştirici etki yapar.

    KAŞINTIYI ŞEKERLE
    Arı ve sivrisinek sokmalarında kaşıntı ve şişliği önlemek çok basit. Bir kesme şekeri hafifçe ıslatıp sokulan yere bir süre bastırın. Soruna çare olacaktır...

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