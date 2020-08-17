Yiyeceklerinizi saklamanın pratik yolu | Pratik bilgiler

saklamanın pratik yolu var.kapatabilirsiniz.dökülen yağlarıçıkarmak oldukçagüçtür. Ama bununacil çözümü var.Yağları çıkarmakiçin tebeşirkullanabilirsiniz.sadece 2 dakika demlenirse uyarıcı etki yapar. 5 dakikadan uzun sürede demlenirse kafeinin etkisi azalır ve sakinleştirici etki yapar.ve sivrisinek sokmalarında kaşıntı ve şişliği önlemek çok basit. Bir kesme şekeri hafifçe ıslatıp sokulan yere bir süre bastırın. Soruna çare olacaktır...