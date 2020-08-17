



'RÜYAMDA KIZIMI GÖRÜYORUM'

Anne Fadime Bulut, kızının mezarına her gün geldiğini söyleyerek, "Büyük yükü üstümüze yıktı gitti. Sonra ev darmadağın oldu. Rüyamda bile görüyorum, sanki çanta ile gelecek gibi oluyor. Kaç kere alışveriş merkezinde birilerini gördüğümde aynı ona benzetiyorum. Alışveriş merkezinde gittim, kıza dokundum, 'bir şey mi oldu teyze' dedi, ben de 'çocuğuma benzettim' dedim" diye konuştu.

