Minik Pamir için pamuk eller cebe! Yaşaması 2 milyon Euro'ya bağlı

İstanbul'da SMA'lı doğan Pamir Pekin'in ailesı yurt dışında tedavi için para bulamadı. Yardım çağrısı yaptı: Küçük bir bebeğin hayatını birlikte kurtarabiliriz...
19 aylık Pamir'in Zolgensma Gen tedavisi için 2 milyon 132 bin euro gerekiyor.
HAYDİ TÜRKİYE ZAMAN DARALIYOR
İstanbul'da 19 aylık Pamir Pekin, SMA Tip-1 hastalığıyla dünyaya geldi. Vücutta kas kaybına yol açan ve ölümcül bir hastalık olan SMA'nın tedavisi ise oldukça maliyetliydi. Pekin ailesinin maddi durumu, yurt dışında uygulanan ve 2 milyon 132 bin Euro olan Zolgensma Gen isimli tedaviyi karşılamaya yetmedi.
Oğullarının hayata tutunması için bağış kampanyası başlatan aile, yardım istedi. "Tedavi 2 yaşına kadar uygulanan bebeklerde daha başarılı oluyor. Destek bekliyoruz" dedi.
19 aylık Pamir'in Zolgensma Gen tedavisi için 2 milyon 132 bin euro gerekiyor.
HAYDİ TÜRKİYE ZAMAN DARALIYOR
İstanbul'da 19 aylık Pamir Pekin, SMA Tip-1 hastalığıyla dünyaya geldi. Vücutta kas kaybına yol açan ve ölümcül bir hastalık olan SMA'nın tedavisi ise oldukça maliyetliydi. Pekin ailesinin maddi durumu, yurt dışında uygulanan ve 2 milyon 132 bin Euro olan Zolgensma Gen isimli tedaviyi karşılamaya yetmedi.
Oğullarının hayata tutunması için bağış kampanyası başlatan aile, yardım istedi. "Tedavi 2 yaşına kadar uygulanan bebeklerde daha başarılı oluyor. Destek bekliyoruz" dedi.