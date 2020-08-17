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    • Yaşam
    • 17.08.2020 Gazete
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    Minik Pamir için pamuk eller cebe! Yaşaması 2 milyon Euro'ya bağlı

    'da SMA'lı doğan 'in ailesı yurt dışında tedavi için para bulamadı. Yardım çağrısı yaptı: Küçük bir bebeğin hayatını birlikte kurtarabiliriz...

    Pamir için pamuk eller cebe
    'da SMA'lı doğan 'in ailesı yurt dışında tedavi için para bulamadı. Yardım çağrısı yaptı: Küçük bir bebeğin hayatını birlikte kurtarabiliriz...

    19 aylık Pamir'in tedavisi için 2 milyon 132 bin euro gerekiyor.



    HAYDİ TÜRKİYE ZAMAN DARALIYOR
    İstanbul'da     19 aylık Pamir Pekin, SMA Tip-1 hastalığıyla dünyaya geldi. Vücutta kas kaybına yol açan ve ölümcül bir hastalık olan SMA'nın tedavisi ise oldukça maliyetliydi. Pekin ailesinin maddi durumu, yurt dışında uygulanan ve 2 milyon 132 bin Euro olan Zolgensma Gen isimli tedaviyi karşılamaya yetmedi.



    Oğullarının hayata tutunması için bağış kampanyası başlatan aile, yardım istedi. "Tedavi 2 yaşına kadar uygulanan bebeklerde daha başarılı oluyor. Destek bekliyoruz" dedi.


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