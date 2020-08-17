Chia'yı 3 yemek kaşığı suda 20 dakika dinlendirin. Ayrı bir yerde keten tohumunu da 3 yemek kaşığı suda 20 dakika dinlendirin. Yumurta aklarını tuzla çırpın. Sonra bir kapta chia, keten tohumu, bal, Hindistan cevizi, pekmez ve yumurta akını karıştırın. Karışım iki parmak kalınlığında pişirme kağıdı ile fırın tepsisine kaşığın tersiyle bastırarak yayın. Üzerine kaju fıstığı, fındık, badem ve Antep fıstığını serpiştirip bastırın. Isıtılmış 160 derece fırının ısısını 130'a indirin. 45 dakika pişirip fırının kapağını açmadan soğumaya bırakın. Sonra üzerine susam serpin ve buzdolabında 1 saat dinlendirip dilimleyin.
8 KİŞİLİK
2 yemek kaşığı chia tohumu
1/4 su bardağı keten tohumu
2 adet yumurtanın akı
1 tutam tuz
4 yemek kaşığı bal
Yarım bu bardağı Hindistan cevizi
2 yemek kaşığı pekmez
ÜZERİ İÇİN
1 su bardağı kaju fıstığı
1 su bardağı fındık
1 su bardağı badem
Yarım su bardağı Antep fıstığı
Yarım su bardağı susam
EMİNE TUNADAN - ZAMANSIZ LEZZETLER
8 KİŞİLİK
2 yemek kaşığı chia tohumu
1/4 su bardağı keten tohumu
2 adet yumurtanın akı
1 tutam tuz
4 yemek kaşığı bal
Yarım bu bardağı Hindistan cevizi
2 yemek kaşığı pekmez
ÜZERİ İÇİN
1 su bardağı kaju fıstığı
1 su bardağı fındık
1 su bardağı badem
Yarım su bardağı Antep fıstığı
Yarım su bardağı susam
EMİNE TUNADAN - ZAMANSIZ LEZZETLER