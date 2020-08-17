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    • Yaşam
    • 17.08.2020 Gazete
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    Kuruyemişli bar tarifi | lezzetler

    Chia'yı 3 . bir yerde unu da 3 yemek kaşığı suda 20 dakika dinlendirin. Yumurta aklarını tuzla çırpın. Sonra bir kapta chia, keten tohumu, bal, cevizi, pekmez ve yumurta akını karıştırın. İşte kuruyemişli bar tarifinin devamı...

    Kuruyemişli bar
    Chia'yı 3 . bir yerde unu da 3 yemek kaşığı suda 20 dakika dinlendirin. Yumurta aklarını tuzla çırpın. Sonra bir kapta chia, keten tohumu, bal, cevizi, pekmez ve yumurta akını karıştırın. Karışım iki parmak kalınlığında pişirme kağıdı ile fırın tepsisine kaşığın tersiyle bastırarak yayın. Üzerine kaju fıstığı, fındık, badem ve fıstığını serpiştirip bastırın. Isıtılmış 160 derece fırının ısısını 130'a indirin. 45 dakika pişirip fırının kapağını açmadan soğumaya bırakın. Sonra üzerine susam serpin ve buzdolabında 1 saat dinlendirip dilimleyin.

    8 KİŞİLİK

    2 yemek kaşığı chia tohumu

    1/4 su bardağı keten tohumu

    2 adet yumurtanın akı

    1 tutam tuz

    4 yemek kaşığı bal

    bu bardağı Hindistan cevizi

    2 yemek kaşığı pekmez


    ÜZERİ İÇİN

    1 su bardağı kaju fıstığı

    1 su bardağı fındık

    1 su bardağı badem

    Yarım su bardağı Antep fıstığı

    Yarım su bardağı susam

    EMİNE TUNADAN - ZAMANSIZ LEZZETLER

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