Gözlerimiz hem kalbimizin hem de ruhumuzun aynası. Göz çevresi bakımı da o yüzden çok önemli. İşte göz çevresi problemleri ve çözüm önerileri…
GÖZ ALTI TORBALARI
Göz altlarınızda oluşan torba görünümünün sebebi çoğunlukla genler. Diğer sebepler ise; stres, uykusuzluk, ağlamak, egzama, hormonal değişimler, kötü beslenme, alerjik reaksiyonlar ve yaşlanma gibi faktörler.
GÖZ ALTI MORLUKLARI
Yine genetik faktörlerin ve yaş almanın bir sonucu olarak göz altı morlukları görülebiliyor. Melanin fazlalığı veya buradaki damarların cilde yakın veya cildin ince olması da sebepler arasında.
GÖZ ÇEVRESİ KIRIŞIKLARI
Çok fazla mimik yapmak, güneşe maruz kalmak, uykusuzluk, yüz üstü yatmak, yanlış ürün kullanımı, alerjik reaksiyonlar ve yaşlanma, göz çevresinde kırışıklığa sebep olabiliyor.
ŞİŞ GÖZLERE DOĞAL ÇÖZÜM
Yorgun ve şiş göz çevrenizi, dolapta soğuttuğunuz papatya çayı ile sakinleştirebilirsiniz. Bir pamuk yardımıyla soğuk çay ile ıslattığınız pamuğu kapalı gözünüzün üstünde 15 dakika tutun. Aynı şekilde soğuk salata dilimi de koyabilirsiniz. İsterseniz soğuk bir kaşık da işinize yarar.
BAKIM ZAMANI
Hassas göz çevresi bakımında cildinize çok nazik olmalısınız. Uygulayacağınız ürünü, yüzük parmağınızla yumuşak dokunuşlarla sürmelisiniz.
AYSUN ORHAN / YAŞAM GÜNLÜĞÜ
GÖZ ALTI TORBALARI
Göz altlarınızda oluşan torba görünümünün sebebi çoğunlukla genler. Diğer sebepler ise; stres, uykusuzluk, ağlamak, egzama, hormonal değişimler, kötü beslenme, alerjik reaksiyonlar ve yaşlanma gibi faktörler.
GÖZ ALTI MORLUKLARI
Yine genetik faktörlerin ve yaş almanın bir sonucu olarak göz altı morlukları görülebiliyor. Melanin fazlalığı veya buradaki damarların cilde yakın veya cildin ince olması da sebepler arasında.
GÖZ ÇEVRESİ KIRIŞIKLARI
Çok fazla mimik yapmak, güneşe maruz kalmak, uykusuzluk, yüz üstü yatmak, yanlış ürün kullanımı, alerjik reaksiyonlar ve yaşlanma, göz çevresinde kırışıklığa sebep olabiliyor.
ŞİŞ GÖZLERE DOĞAL ÇÖZÜM
Yorgun ve şiş göz çevrenizi, dolapta soğuttuğunuz papatya çayı ile sakinleştirebilirsiniz. Bir pamuk yardımıyla soğuk çay ile ıslattığınız pamuğu kapalı gözünüzün üstünde 15 dakika tutun. Aynı şekilde soğuk salata dilimi de koyabilirsiniz. İsterseniz soğuk bir kaşık da işinize yarar.
BAKIM ZAMANI
Hassas göz çevresi bakımında cildinize çok nazik olmalısınız. Uygulayacağınız ürünü, yüzük parmağınızla yumuşak dokunuşlarla sürmelisiniz.
AYSUN ORHAN / YAŞAM GÜNLÜĞÜ