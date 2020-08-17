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    • Yaşam
    • 17.08.2020 Gazete
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    | Yaşam günlüğü

    hem kalbimizin hem de ruhumuzun aynası. ı da o yüzden çok önemli. İşte

    Gülen gözler
    hem kalbimizin hem de ruhumuzun aynası. ı da o yüzden çok önemli. İşte

    GÖZ ALTI TORBALARI
    Göz altlarınızda oluşan torba görünümünün sebebi çoğunlukla genler. Diğer sebepler ise; stres, uykusuzluk, ağlamak, egzama, hormonal değişimler, kötü beslenme, alerjik reaksiyonlar ve yaşlanma gibi faktörler.

    GÖZ ALTI MORLUKLARI
    Yine genetik faktörlerin ve yaş almanın bir sonucu olarak göz altı morlukları görülebiliyor. Melanin fazlalığı veya buradaki damarların cilde yakın veya cildin ince olması da sebepler arasında.



    GÖZ ÇEVRESİ KIRIŞIKLARI
    Çok fazla mimik yapmak, güneşe maruz kalmak, uykusuzluk, yüz üstü yatmak, yanlış ürün kullanımı, alerjik reaksiyonlar ve yaşlanma, göz çevresinde kırışıklığa sebep olabiliyor.

    ŞİŞ GÖZLERE DOĞAL ÇÖZÜM
    Yorgun ve şiş göz çevrenizi, dolapta soğuttuğunuz papatya çayı ile sakinleştirebilirsiniz. Bir pamuk yardımıyla soğuk çay ile ıslattığınız pamuğu kapalı gözünüzün üstünde 15 dakika tutun. Aynı şekilde soğuk salata dilimi de koyabilirsiniz. İsterseniz soğuk bir kaşık da işinize yarar.

    BAKIM ZAMANI
    Hassas göz çevresi bakımında cildinize çok nazik olmalısınız. Uygulayacağınız ürünü, yüzük parmağınızla yumuşak dokunuşlarla sürmelisiniz.

    AYSUN ORHAN / YAŞAM GÜNLÜĞÜ

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