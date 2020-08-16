Midi boy etek sevenler için farklı renk, desen ve kumaşa sahip modelleri seçtim. İster gömlekle isterseniz askılı bir tişörtle kombinleyebilirsiniz.
GÜZELLİK YOLCULUĞU
Sephora Collection, daha sorumlu ve daha sürdürebilir bakış açısıyla, "We Care For Good'' felsefesiyle yeni bir güzellik yolculuğunun kapılarını açıyor. Daha etkili, doğal, vegan formüllerini "We care for Good Formulas"ta; çevre dostu geri dönüştürülebilir ambalajlı ürünlerini "We care for Good Packaging"te; kalite, güven, sosyal ve çevresel standartlar uyum ve şeffaflık ilkelerini ise "We care for Good Ways of Doing" değerleriyle sahipleniyor. Bu felsefeyle marka, en sevilen dört ürün ailesini, ulaşılabilir fiyatlarla sunuyor. Sephora Collection, ikonik parçalarından lip satin rujlar, gün boyu kusursuz bir cilde sahip olmayı sağlayan fondötenler, anında hacim veren vegan Size-up maskara ve vitamin kaynağı Ultra Glow Serum ile güzellik hikâyenize eşlik ediyor.
YAŞAM GÜNLÜĞÜ / AYSUN ORHAN
GÜZELLİK YOLCULUĞU
Sephora Collection, daha sorumlu ve daha sürdürebilir bakış açısıyla, "We Care For Good'' felsefesiyle yeni bir güzellik yolculuğunun kapılarını açıyor. Daha etkili, doğal, vegan formüllerini "We care for Good Formulas"ta; çevre dostu geri dönüştürülebilir ambalajlı ürünlerini "We care for Good Packaging"te; kalite, güven, sosyal ve çevresel standartlar uyum ve şeffaflık ilkelerini ise "We care for Good Ways of Doing" değerleriyle sahipleniyor. Bu felsefeyle marka, en sevilen dört ürün ailesini, ulaşılabilir fiyatlarla sunuyor. Sephora Collection, ikonik parçalarından lip satin rujlar, gün boyu kusursuz bir cilde sahip olmayı sağlayan fondötenler, anında hacim veren vegan Size-up maskara ve vitamin kaynağı Ultra Glow Serum ile güzellik hikâyenize eşlik ediyor.
YAŞAM GÜNLÜĞÜ / AYSUN ORHAN