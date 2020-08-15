İstanbul Sarıyer'de yaşayan genç kadının hayatı sosyal medya hesabı Facebook üzerinden tanıştığı şüpheli yüzünden karardı. Uygunsuz fotoğraflarının yayılmasıyla tehdit edilen genç kadın, tecavüze uğradı. Tecavüz sonrası şantajları arttıran şüphelinin hesabına defalarca para gönderen kadın, adına açılan Facebook üzerinden fotoğraflarının paylaşıldığını fark etti. Genç kadın olay sonrası savcılığa başvurdu. Şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

Hazırlanan iddianamede, 44 yaşındaki müşteki E.Ş. ile 34 yaşındaki şüpheli Ömer Ç.'nin Facebook üzerinden tanıştıkları ve karşılıklı olarak mesajlaştıkları, müştekinin şüphelinin telefonunu engellemesi üzerine Ömer Ç.'nin mesaj atarak müştekiye ulaşamaması halinde fotoğraflarını sosyal medya üzerinden yayınlayacağını söyleyerek şantaj suçunu işlediği kaydedildi.



Müşteki E.Ş.'nin bu nedenle korkarak şüphelinin numara engelini kaldırdığı, bir süre sonra şüphelinin "Eğer benimle buluşmazsan ve birlikte olmazsan resimlerini yayarım" diyerek müştekiye karşı şantaj suçunu işlemeye devam ettiği belirtildi.

ŞANTAJLA TECAVÜZ ETTİ

Müştekinin bu durumdan korkması ve şüphelinin elinde olan fotoğraflarını silmesi için 19 Nisan günü Şişli ilçesi Mecidiyeköy'de şüpheliyle buluştuğu, şüphelinin müştekiyi günlük kiralık bir daireye götürdüğü ve elinde bulunan müştekiye ait fotoğrafları yayınlayacağından bahisle şantaj yaparak cinsel saldırıda bulunduğu kaydedildi.

FACEBOOK AÇIP YAYINLADI, PARA İSTEDİ

Şüphelinin bu tarihten sonra müştekiye ait fotoğrafları silmediği ve devamlı olaran şantajlarına devam ettiği, aynı zamanda da E.Ş.'nin birçok fotoğrafını temin ettiği anlatıldı. Ömer Ç.'nin 28 Nisan günü Facebook üzerinden müşteki adına hesap açarak fotoğrafları yayınladığı, bu hesabın ekran görüntüsünü müştekiye göndererek para vermesi halinde fotoğrafları sileceğini ve hesabı kapatacağını söylediği ve şantaj suçunu işlemeyi sürdürdüğü kaydedildi.

E.Ş.'nin bir defasında 2 bin lira, bir defasında da 500 lira şüphelinin adına kayıtlı hesaba gönderdiği ve bir seferinde de şüphelinin 129 liralık telefon faturasını ödediği, şüphelinin şantaj eylemlerine son vermemesi üzerine müştekinin savcılığa başvurduğu anlatıldı.

KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNDU

İddianamede, şüphelinin müştekiye yönelik zincirleme olarak şantaj, nitelikli cinsel istismar ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarını işlediği kaydedildi. Ömer Ç. ifadesinde, müştekinin uygunsuz fotoğraflarını kendisine gönderdiğini ancak bu fotoğrafları kimseye göndermediğini, müştekiyi tehdit etmediğini, müştekinin kendisini her türlü iletişim kanalından engellemesi üzerine müştekiye ulaşmak için Facebook üzerinden hesap açtığını ve müştekiye ait fotoğrafı bu hesaba koyduğunu, daha sonra bu hesabı kapattığını anlattı.

KONUŞMALAR HER ŞEYİ ELE VERDİ

İddianamede, Whatsapp ve Facebook üzerinden yapılan konuşmaların da olayı doğruladığı, şüphelinin elinde bulunan müştekiye ait fotoğraflar ile müştekiye şantaj yaptığını, müştekinin bu şantajlar nedeniyle şüpheliye para gönderdiğini ve rızası dışında şüpheliyle ilişkiye girmek zorunda kaldığını açıkça ortaya koyduğu kaydedildi.

Bu nedenle şüphelinin suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik savunması yerine; kendi içerisinde tutarlı müşteki anlatımlarına itibar edildiği, şüphelinin üzerine atılı suçları işlediğinin kabul edildiği belirtildi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Şüpheli Ömer Ç.'nin 'Şantaj', 'Nitelikli Cinsel Saldırı', 'Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Şüpheli ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.







SEMA ALİM DALGIÇ / SABAH