Bu yazın en sevilen rengi lila tonları oldu | YAŞAM GÜNLÜĞÜ

Her gün bir yerlerde kadınlar, dünyayı değiştirmek için harekete geçiyor. Bu yazın en sevdiğimiz rengi lila tonları oldu. Huzur veren bu tonları taşıyan kıyafet ve aksesuarlarla romantik bir şıklık yakalayabilirsiniz.

ELBİSE, KOTON, 179,99 TL

RENK GEÇİŞLİ GÖMLEK, TWIST, 158 TL

ÇİÇEK DESENLİ ELBİSE, BERSHKA, 69,95 TL

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ, OSSE/ATASUN OPTİK, 400 TL

KARGO PANTOLON, H&M, 79,99 TL

ZARF ÇANTA, HOTİÇ, 319,20 TL

ZARF ÇANTA, HOTİÇ, 319,20 TL

TOPUKLU SANDALET, DESA, 199 TL

DÜŞÜK KOLLU HIRKA, STRADIVARIUS, 159,95 TL

SPOR AYAKKABI, BAMBİ, 179,83 TL

GÜNÜN YILDIZLARI

Kozmetiklerde de lila etkisi sürüyor.

TOPRAĞIN KADINLARI

Her gün bir yerlerde kadınlar, dünyayı değiştirmek için harekete geçiyor. Yves Rocher Vakfı, kadınların bu mücadelesine 19 yıldır destek veriyor. Birleşmiş Milletler'in Binyıl Kalkınma hedeflerinden biri olan kadın özgürlüğü ve eşitliğini desteklemek amacı ile Yves Rocher Vakfı tarafından bugüne kadar 50'den fazla ülkede, 450'den fazla kadın ödüllendirildi ve toplamda 2 milyon euro bağış yapıldı. Dünyada 2011 yılından bu yana düzenlenen Yves Rocher Vakfı Toprağın Kadınları Ödülü yarışmasında, 2015- 2016 yılında uluslararası birinci olan Türkiye, 2021 yılında da Türk Kadınlarının çevre için mücadelelerine ışık tutuyor. Proje kapsamında, toplum veya çevre yararına ticari faaliyetler yürüten ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş bünyesinde yer alan kadınlar ve çevre yararına bireysel bir proje yürüten her yetişkin kadın bu ödüle layık görülebiliyor. Yves Rocher Vakfı Toprağın Kadınları Ödülü aday başvuruları 15 Ekim'e kadar www.yvesrocher.com.tr adresi üzerinden veya terredefemmes. turkey@fondationyvesrocher.org adresine iletilerek yapılabilir. Birincilik ödülü ise 10 bin Euro...

AYSUN ORHAN / YAŞAM GÜNLÜĞÜ