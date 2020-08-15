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    • 15.08.2020 11:57
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    • 15.08.2020 11:59
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    'da çocukların otomobil ında tehlikeli yolculuğu

    Son dakika haberi... 'da, seyir halindeki otomobilin ındaki 2 çocuğun tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı. Bagaja yüz üstü uzanan çocuklardan birinin elini aracın dışına sarkıttığı fark edildi. Otobüslerinin de sık kullandığı yoldaki bir süre bu şekilde devam etti.

    Ankara'da pes dedirten görüntü!
    Çankaya İlçesi Birlik Mahallesi'nde dün akşam, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 BRU 248 plakalı otomobil görenleri hayrete düşürdü. Kutlay İ. tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntüde, 2 çocuğun otomobilin ında yolculuk yaptığı görüldü.



    Bagaja yüz üstü uzanan çocuklardan birinin elini aracın dışına sarkıttığı fark edildi. Otobüslerinin de sık kullandığı yoldaki bir süre bu şekilde devam etti.

    Olayı görüntüleyen Kutay İ., ilk defa böyle bir manzara ile karşılaştığını söyleyerek, "Görünce şaşırdım. Emniyete bilgi verdim" dedi.
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