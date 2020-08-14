Spor cildi güzelleştiriyor

Cilt bakımınıza özen gösteriyor olabilirsiniz ama ne yazık ki bu cildinizin yaşlanmasına ve sarkmasına engel olmak için yeterli değil. Sağlıklı bir yaşam tarzıyla bunu desteklemeniz şart! Sağlıklı ve dengeli beslenmeli, yeterli miktarda su içmeli, kaliteli uyku uyumalı ve düzenli egzersiz yapmalısınız. İşte spor yapmanın cildinize sağlayacağı faydalar:

SPOR yapmak kan dolaşımının artmasını sağlıyor. Böylece sağlıklı beslenerek vücudumuza aldığımız vitamin ve mineraller deri hücrelerine rahatça aktarılıyor. Kandaki oksijen miktarı arttığı için cilt daha parlak, ışıltılı bir görünüme kavuşuyor.

DÜZENLİ egzersiz yapmak, ciltteki kolajen üretimini artırıp yaşlanma belirtilerini azaltıyor. Açık havada nefes egzersizleriyle birlikte spor yapıldığında, cildin sarkması, esnekliğini yitirmesi ve cansızlaşması önleniyor.

SPOR yaparak güçlü ve esnek bir cilde sahip olduğunuzda, yüz kaslarınız da rahatlıyor, mimik çizgileri ve kırışıklar azalıyor.

EGZERSİZLE birlikte hem stresinizi hem de sivilcelerinizi atın! Duygusal bir sorun yaşadığınızda yüzünüzde aniden bir sivilce mi patlıyor? Sporla birlikte vücutta serotonin, yani mutluluk hormonu salgılanıyor. Bu sayede strese bağlı cilt sorunları ortadan kalkıyor, vücutta biriken toksinler terlemeyle birlikte dışarı atılıyor, cilt arınıyor.

SELÜLİT düşmanı! Bölgesel yağlanma problemi olan selülit, düzenli yapılan spor karşısında yenilgiye uğruyor, portakal kabuğu görünümü yerini sıkı ve pürüzsüz bir cilde bırakıyor.

SPORDA CİLT BAKIMI

AÇIK havada spor yapacaksanız mutlaka iyi bir güneş koruyucu ürün kullanın.

SPOR yaptıktan sonra soğuk bir duş alıp kan dolaşımını hızlandırabilirsiniz.

GÜNEŞ KORUYUCU SPREY SÜT, SİNOZ, 79 TL

FERAHLATAN DUŞ JELİ, AVON, 10,99 TL

ANTİOKSİDAN MAKYAJ TEMİZLEME MENDİLİ, PURE

BEAUTY/WATSONS, 19,95 TL

SPORA giderken makyajınızı çıkarın, bunun için yanınızda pratik makyaj çıkarıcı mendillerden bulundurun.

GÜNÜN YILDIZLARI

Spor kıyafetlerınızın terletmeyen, organik kumaşlardan yapılmış olmasına dikkat edin.

AYSUN ORHAN / YAŞAM GÜNLÜĞÜ