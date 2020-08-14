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    • Yaşam
    • 14.08.2020 Gazete
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    Saça susam yağı

    gittikçe yaygınlaşıyor. Esansiyel yağlar ise saçlara iyi geliyor. yağı, cansız saçları güçlendirip köklerini besliyor. cevizi yağı, saçlara parlaklık ve hacim veriyor. Susam yağı, düzenli olarak uygulandığında saçın daha gür olmasını sağlıyor.

    Saça susam yağı
    Saç dökülmesi gittikçe yaygınlaşıyor. Esansiyel yağlar ise saçlara iyi geliyor. yağı, cansız saçları güçlendirip köklerini besliyor. cevizi yağı, saçlara parlaklık ve hacim veriyor. Susam yağı, düzenli olarak uygulandığında saçın daha gür olmasını sağlıyor.
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