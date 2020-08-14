Saça susam yağı

Saç dökülmesi gittikçe yaygınlaşıyor. Esansiyel yağlar ise saçlara iyi geliyor. Sarımsak yağı, cansız saçları güçlendirip köklerini besliyor. Hindistan cevizi yağı, saçlara parlaklık ve hacim veriyor. Susam yağı, düzenli olarak uygulandığında saçın daha gür olmasını sağlıyor.
Saç dökülmesi gittikçe yaygınlaşıyor. Esansiyel yağlar ise saçlara iyi geliyor. Sarımsak yağı, cansız saçları güçlendirip köklerini besliyor. Hindistan cevizi yağı, saçlara parlaklık ve hacim veriyor. Susam yağı, düzenli olarak uygulandığında saçın daha gür olmasını sağlıyor.