Regl öncesi dönemde şişkinliği önlemenin yolları nelerdir?

Regl öncesi dönemde yani bir hafta ya da 10 gün öncesinde kadınlarda şişkinlik yaşanabilir. Çünkü vücut su toplar. Beslenmeye dikkat ederek ve düzenli su tüketerek bu semptomlar daha hafif atlatılabilir. Peki şişkinliği önlemenin yolları nelerdir? İngiliz Dr. Abbey Addison şu yanıtları veriyor:

TUZU AZALTIN:

Tuz, vücutta su tutar. Yani bu süre zarfında cips, bol tuzlu çekirdek, turşu, sosis, ketçap yenilmemeli. BESLENMEYE

DİKKAT EDİN:

Vücut bazı besinleri diğerine göre daha zor sindirir. Regl olmadan önce gaz yapan yiyecekler yenilmemelidir. Mesela lahana, brokoli, nohut gibi. SU IÇIN:

Günde en az 2 litre su içerek şişkinliği büyük ölçüde azaltabilirsiniz. Su içmek, ödem atmanızı ve toksinleri vücudunuzdan temizlenmesini sağlar.

METABOLİZMA HIZLANSIN:

Lifli gıdaları biraz azaltmak ve bunlar yerine probiyotikten zengin yoğurt, şişkinliğe iyi gelen meyve gibi seçeneklere yönelmek gerekir.

PROTEİN AĞIRLIKLI BESLENİN:

Protein ödem atmaya yardımcı olur. Bu yüzden protein ağırlıklı beslenmek bu dönemde tercih etmeniz gereken beslenme şeklidir. Ayrıca kötü karbonhidrat dediğimiz beyaz ekmek, pirinç ve makarnadan da uzak durmalısınız.

GAZLI İÇECEK YOK:

Vücutta çok fazla ödem oluşmasına neden olurlar. En iyisi her fırsatta su içmek.

SIK AMA AZ YİYİN:

Porsiyonlarımızı küçültmeli, besin değeri yüksek bir kahvaltı yapmalı ve "Sık ama az ye" kuralını benimsemeliyiz.