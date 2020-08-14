Portakalı ısıtın

Portakalları ve limonları soymakta güçlük çekiyorsanız çözümü çok kolay. Meyveyi mikrodalganın içinde 20 saniye bekletin ve kolayca soyulmasını sağlayın.

SOĞANI TERBİYE EDİN

Soğan soyarken gözyaşına boğulmamak için basit bir yöntem var. Soğanları kesmeden önce 30 dakika dondurucuya koyun. Sonra gözyaşı dökmeden doğrayabilirsiniz. Ama bu soğanı salatanıza koymayın...

PEYNİRİ DONDUR

Yumuşak peyniri rendelemek oldukça zordur. Bunun kolay yolu var. Peyniri yarım saat dondurucuda bekletin. Sertleşecektir ve rendeye yapışmaz.

KALIP PRATİĞİ

Topkek yapmak için özel kalıplara ihtiyacınız yok. Bunun yerine yağlı kağıt kullanabilirsiniz. İstediğiniz şekilde kalıp oluşturabilirsiniz...

PİŞMİŞ AŞA SU

Pizzayı veya herhangi pişmiş yemeği mikrodalgada ısıtırken kurumamasını sağlamak basit. Bunun için tabağın yanına bir bardak su koyun. Nem, yemeklerin kurumasını önler.