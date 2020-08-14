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    • Yaşam
    • 14.08.2020 Gazete
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    ı ısıtın | PRATİK BİLGİLER

    ları ve limonları soymakta güçlük çekiyorsanız çözümü çok kolay. Meyveyi mikrodalganın içinde 20 saniye bekletin ve kolayca soyulmasını sağlayın.

    Portakalı ısıtın

    Portakalları ve limonları soymakta güçlük çekiyorsanız çözümü çok kolay. Meyveyi mikrodalganın içinde 20 saniye bekletin ve kolayca soyulmasını sağlayın.

    SOĞANI TERBİYE EDİN
    Soğan     soyarken gözyaşına boğulmamak için basit bir yöntem var. Soğanları kesmeden önce 30 dakika dondurucuya koyun. Sonra gözyaşı dökmeden doğrayabilirsiniz. Ama bu soğanı salatanıza koymayın...

    İ DONDUR
    Yumuşak     peyniri rendelemek oldukça zordur. Bunun kolay yolu var. Peyniri yarım saat dondurucuda bekletin. Sertleşecektir ve rendeye yapışmaz.

    KALIP PRATİĞİ
    Topkek     yapmak için özel kalıplara ihtiyacınız yok. Bunun yerine yağlı kağıt kullanabilirsiniz. İstediğiniz şekilde kalıp oluşturabilirsiniz...

    PİŞMİŞ AŞA SU
    Pizzayı veya herhangi pişmiş yemeği mikrodalgada ısıtırken kurumamasını sağlamak basit. Bunun için tabağın yanına bir bardak su koyun. Nem, yemeklerin kurumasını önler.

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