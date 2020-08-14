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    • 14.08.2020 13:39
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    • 14.08.2020 13:39
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    'da ticaretine 3 tutuklama

    'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kütahya'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama!

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente piyasaya sürülmek için getirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Domaniç ilçesine bağlı Çiftlik köyündeki bir eve operasyon düzenleyen ekipler, ev sahibi Dursun Ü.'yü (26) gözaltına aldı.

    Evde 6 gram esrar, 1 tabanca, tabancaya ait 1 şarjör, 7 mermi, 1 hassas tartı ve uyuşturucu madde metamfetamini kullanmaya yarayan pipo ele geçirildi. Ekipler, Dursun Ü.'nün bağlantılı olduğunu belirledikleri Ali B. (30) ve Selamettin A. (38) isimli şüphelileri de gözaltına aldı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada ise sigara kağıdına sarılı esrar ve özel yapım pipo bulundu.

    Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak, Tavşanlı Cezaevi'ne gönderildi.

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