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    • Yaşam
    • 14.08.2020 Gazete
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    nasıl yapılır? Sofra Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Emine Tunadan'dan Karadut peltesi tarifi... Dutları ezip suyunu süzün ve 3 su bardağı dut suyunu kenara ayırın. dutlardan 3 su bardağı su çıkmazsa biraz su ilavesi yapabilirsiniz...

    Karadut peltesi

    Dutları ezip suyunu süzün ve 3 su bardağı dut suyunu kenara ayırın. dutlardan 3 su bardağı su çıkmazsa biraz su ilavesi yapabilirsiniz. i tencereye alıp, üzerine nişastayı eleyerek ilave edin ve harmanlayın. Dut suyunu ekleyip, toz şeker eriyene kadar karıştırın. Sürekli karıştırarak boza kıvamı alana kadar pişirin. Fokurdamaya başlayınca 2-3 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. 15x25 cm'lik bir kalıbı hafifçe ıslatıp karışımı içine boşaltın. Biraz soğuduktan sonra buzdolabında 2-3 saat dinlendirin ve dilimleyip servis yapın.

    4-6 KİŞİLİK
    1 kg karadut
    6 yemek kaşığı toz şeker
    3 yemek kaşığı buğday nişastası1 kg karadut
    6 yemek kaşığı toz şeker
    3 yemek kaşığı buğday nişastası

    EMİNE TUNADAN / ZAMANSIZ LEZZETLER

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