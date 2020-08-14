Dutları ezip suyunu süzün ve 3 su bardağı dut suyunu kenara ayırın. Şayet dutlardan 3 su bardağı su çıkmazsa biraz su ilavesi yapabilirsiniz. Toz şekeri tencereye alıp, üzerine nişastayı eleyerek ilave edin ve harmanlayın. Dut suyunu ekleyip, toz şeker eriyene kadar karıştırın. Sürekli karıştırarak boza kıvamı alana kadar pişirin. Fokurdamaya başlayınca 2-3 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. 15x25 cm'lik bir kalıbı hafifçe ıslatıp karışımı içine boşaltın. Biraz soğuduktan sonra buzdolabında 2-3 saat dinlendirin ve dilimleyip servis yapın.

4-6 KİŞİLİK

1 kg karadut

6 yemek kaşığı toz şeker

3 yemek kaşığı buğday nişastası1 kg karadut

6 yemek kaşığı toz şeker

3 yemek kaşığı buğday nişastası

EMİNE TUNADAN / ZAMANSIZ LEZZETLER