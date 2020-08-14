İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, çok sayıda dolandırıcılık olaylarına karışan ve "Yeni Sülün Osman" olarak adlandırılan Osman G.'nin liderliğindeki suç örgütüne İstanbul, Antalya ve İzmir'de eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

Operasyon iki yıl boyunca süren teknik ve fiziki takibin ardından yapıldı. İddialara göre; yağma, yağmaya teşebbüs, kaçakçılık, tehdit ve Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet suçlarına karışan 14 şüpheli eş zamanlı operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı.

İŞ ADAMININ OTELİNE ÇÖKMEYE ÇALIŞTILAR

İddiaya göre; çete üyeleri kendilerini "İş İnsanı" gibi tanıttıktan sonra iş insanları ve bazı ünlü isimlerle ticari ilişkiler içerisine girdi. Çete üyeler, icra kanalı üzerinden dolandırıcılık yöntemiyle çeşitli yağmalama eylemleri gerçekleştirerek haksız kazanç sağladı. Mağdurları tehdit eden çete üyeleri bu yöntemle mağdurların polise ve savcılık makamlarına şikayetçi olmalarının da önüne geçti.

Çete üyelerinin, mağdur iş insanlarını itibarlarını zedelemeye yönelik organize bir şekilde karalama kampanyaları başlattıkları da tespit edildi. İddiaya göre; çete üyeleri Antalya'da mağdurlar arasındaki bir iş adamına ait bir oteli zorla basarak otelin işletmesini hukuka aykırı olarak kendi üstlerine almaya ve otele çökmeye çalıştı.

Hakkında uzun süredir yakalama kararı olan ve bir dönem ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'u da icra takibi başlatarak mağdur ettiği iddia edilen çete lideri Osman G.'nin yurt dışında olduğu ve Osman G.'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

CEPHANELİK GİBİ SUÇ UNSURU BULUNDU

Gözaltına alınan şüphelilerin iş yerlerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; gizli bölmelerde yedi ruhsatsız tabanca, bir uzun namlulu silah, suikast silahı, iki tüfek, 730 mermi, balistik yelek, dürbün, susturucu, lazer nişangahı, 198 adet fildişi ve damla olarak tabir edilen değerli tesbihler, iki adet değerli fildişi, iki değerli gergedan boynuzu, bir değerli piton yılanı derisi, fildişi olduğu değerlendirilen 61 adet değerli parça ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Bir şüpheliye sağlık durumu nedeniyle ev hapsi cezası verildi.

Bir şüpheli ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında detaylı incelemelerin devam ettiği ve yeni gözaltıların olabileceği belirtildi.

Sabah/ Emir Somer