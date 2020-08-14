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    • 14.08.2020 09:55
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    • 14.08.2020 09:57
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    Bir şehir magandası daha! İstanbul'da dehşete düşüren olay! Tartıştığı kadın sürücünün aracına çıktı, camları kırdı

    İstanbul 'de kan donduran bir olay yaşandı. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, trafikte tartıştığı kadın sürücüye korku dolu anlar yaşattı. Kadın sürücünün otomobilinin üzerine çıkıp camları kıran maganda, aynı zamanda kadına da saldırdı. Cep telefonu kameralarına yansıyan olay sosyal medyada büyük tepki çekti.

    Eyüpsultan 'de bir kişinin trafikte sinirlendiği kadına saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılırken, saldırganlara tepki yağdı

    Olay, akşam saatlerinde Alibeyköy'de yaşandı. Bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte sinirlendiği kadına küfrederek, saldırdı. Saldırgan kadının kullandığı otomobilin ön camını kırdı. Kadın ise olayı cep telefonu ile saniye saniye kaydederek, saldıran kişiye tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla olay daha da büyümeden engellenirken, saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

    SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TEPKİ GÖSTERDİ
    Öte yandan, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından, tepki yağdı. Görüntüler çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

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