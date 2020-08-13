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    • 14.08.2020 01:14
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    Son dakika: Çeşme'de paniği!

    Son dakika haberi... 'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıktı. Yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, bağlı 30 arazöz ve 8 dozer yangına müdahale etti.

    Çeşme'de korkutan yangın!

    İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

    Edinilen bilgiye göre yangın Ildır Mahallesi'nde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı. Yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, ihbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 30 arazöz ve 8 dozer müdahale etti.

    Yangının gece saatlerinde çıkması havadan müdahaleyi mümkün kılmazken, karadan yapılan müdahalelerle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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