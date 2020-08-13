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    • 13.08.2020 16:10
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    • 13.08.2020 16:10
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    'ta yerleşim yerleri yakınında orman ı

    'nın ilçesindeki ormanlık alanda çıktı. Yerleşim yerlerine yaklaşık 200 metre mesafedeki alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

    Milas'ta yerleşim yerleri yakınında orman yangını

    'a 5 kilometre mesafedeki kırsal Kızılcayıkık Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında çıktı. Zeytin ve çam ağaçları ile kaplı dağlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerine de 200 metre mesafeye kadar yaklaştı.

    Yaklaşık 5 dönümlük alanda etkili olduğu öğrenilen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 1 ilk müdahale aracı, 2 arazöz ve 1 su tankeri ile yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor. Yapılan çalışmalarla alevlerin evlere yaklaşması engellenirken, söndürme çalışmaları ise sürüyor.

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