Hamilelikte et tüketimi nasıl olmalı?

Academic Hospital Yönetim Kurulu Başkanı olan Kadın Doğum ve Perinatoloji uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, hamilelik süreciyle ilgili açıklamalar yaptı. Bu sürede et tüketimine dikkat çeken Prof. Kavak şunları söyledi: Et, anne karnındaki bebeğin sağlıklı bir şekilde büyümesi, kemik ve kas gelişimi, sağlıklı bir sinir sistemine sahip olması, enzim ve hormonların yapımı için hayati önem taşır. Ancak bu süreçte yanlış tüketilen et, anne ve bebeğin sağlığı açısından büyük riskler barındırır. Hamileler haftada 2- 4 gün, her defasında 100-

120 gram arasında kırmızı et tüketmeliler. Salam, sosis, sucuk, etli çiğ köfte başta olmak üzere çiğ et ile yapılan ürünler yenilmemeli. İyi pişirilmemiş kırmızı et toksoplazma ve listeria riski taşır. Toksoplazma sonu bebeğin ölümü ve doğum kusurlarına kadar varabilen son derece tehlikeli bir hastalıktır. C vitamini etin içerisinde bulunan demirin emilimini arttırdığı için etin yanında portakal suyu, limon gibi C vitamini açısından zengin besinler tüketilebilir. Beyaz et yenilirken anne adayı daha kolay sindirilebildiği için genellikle sindirime bağlı sorunlar yaşamaz. Hamilelikte günde 100 gram tavuk ve hindi eti tüketilmesi önerilir. Bazı balık çeşitleri taşıdıkları yüksek miktarda civadan dolayı hamilelikte kesinlikle tüketilmemeli. Civa bebeğin bilişsel, motor, dil becerilerini ve görme yeteneğini olumsuz etkileyebilir. Kılıçbalığı, uskumru, ton balığı, midye, istiridye yenmemeli.. Somon, hamsi, palamut, alabalık gibi yüzeye yakın yağlı balıklar ızgara, fırınlama, buğulama tarzı pişirilerek güvenle tüketilebilir.