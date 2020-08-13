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    • 13.08.2020 18:10
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    • 13.08.2020 18:10
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    'da bir tabancasını temizlerken göğsünden vuruldu

    'da temizlediği tabancasının kazara ateş alması sonucu göğsünden yaralanan Harun T. (46), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Tabancasını temizlerken göğsünden vuruldu!

    Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesindeki Polisevi'nde meydana geldi. 26 yıllık Harun T., temizlediği tabancasının iddiaya göre kazara ateş alması sonucu göğsünden yaralandı.

    Silah sesini duyan lojmandaki diğer polislerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesini yapılan Harun T., 'ne kaldırıldı.

    Tedaviye alınan Harın T., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastanede gözyaşı döken yakınlarını, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci teselli etti.

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