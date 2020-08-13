Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesindeki Adana Polisevi'nde meydana geldi. 26 yıllık polis memuru Harun T., temizlediği tabancasının iddiaya göre kazara ateş alması sonucu göğsünden yaralandı.

Silah sesini duyan lojmandaki diğer polislerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesini yapılan Harun T., Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Harın T., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastanede gözyaşı döken yakınlarını, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci teselli etti.