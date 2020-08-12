Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 12.08.2020 09:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.08.2020 09:15
    ABONE OL

    Son dakika: 'de feci kaza: Devrilen traktörün altında kalan çift öldü

    Son dakika haberine göre, 'in Tarsus ilçesinde, Mehmet Başlı (70) ve eşi Müşerref Başlı (69) tarlaya gitmek için bindikleri traktörün devrilmesi sonucu hayatlarını kaybetti.

    Mersin'de feci kaza!

    'in Tarsus ilçesinde, Mehmet Başlı (70) ve eşi Müşerref Başlı (69) tarlaya gitmek için bindikleri traktörün devrilmesi sonucu hayatlarını kaybetti.

    Kaza, bu sabah, Yanıkkışla Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Başlı, beraberine eşi Müşerref Başlı'yı da alarak, 33 PMN 207 plakalı traktörü ile tarlaya doğru yola çıktı.




    Ancak Başlı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. Çift, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
    İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma ekipleri, geniş çaplı inceleme yaptı.

    Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Haberler Yaşam Son dakika: Mersin'de feci kaza: Devrilen traktörün altında kalan çift öldü
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri