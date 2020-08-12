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    • Yaşam
    • 12.08.2020 11:47
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    • 12.08.2020 11:53
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    Son dakika: 'daki virüs tedbirlerinin ihlal edildiği görüntüler tepki çekmişti! sı belli oldu

    Son dakika haberine göre 'da onlarca kişinin el ele tutuşup çektiği asker eğlencesini düzenleyen (55) ile askere gidecek oğlu ’a (20), virüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 bin 300 lira kesildi.


    Yıldırım ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi, Gürdak Sokak'ta düzenlenen asker eğlencesinde virüs tedbirlerine uyulmadı. Onlarca kişi, ve maske kurallarını hiçe saydı.

    Eğlenceye katılanların ele ele tutuşup çektiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin tepki çekmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğlenceyi düzenleyen kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

    Yavuz Selim Polis Merkez Amirliği ekipleri, eğlenceyi 'ın askere gidecek oğlu için düzenlediğini belirledi. Bunun üzerine baba ve oğluna 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na uymadıkları için toplam 6 bin 300 lira yazıldı.

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