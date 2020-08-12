"YAKLAŞIK 50 KİŞİLİK EKİP ARAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR"

Basın mensuplarına olayı anlatan Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, "Karadeniz dün çok dalgalıydı. Denizi bilmedikleri için çocuklarımız maalesef elim bir kaza geçirmişler ve bir tanesini arama çalışması devam ediyor.

Bütün ekipler şuan burada, yaklaşık 50 kişilik ekip denizden botlarla, dalgıçlarla birlikte arıyor. Havadan da destek sürüyor. Olay çok acıklı, bizleri de üzdü. Hatta dün jandarma ekiplerimiz denize girenlere uyarıda bulundu. İnsanlar denizi tanımadıkları için serinlemek istiyorlar ve maalesef böyle istenmeyen kazalar yaşanabiliyor" dedi.



Öte yandan bölgede fındık hasadı nedeniyle yoğunluk olduğundan güvenlik güçlerinin sahilleri gezerek, yasakları bölgelerde ve rüzgarlı havalarda insanları denize girmemeleri konusunda uyardığı öğrenildi.