Günlük burç yorumları – 12 Ağustos 2020 Çarşamba

Bugün burçları meler bekliyor? İşte 12 Ağustos 2020 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ: BUGÜN, güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Mars'ın burcunuzda ilerlemesi duygularınızı yeniden canlandırabilir.

İfade zorluğu yaşayabilirsiniz.





BOĞA: SİZİ destekleyen kişilerle birlikte olmaktan keyif alıyorsunuz. Finansla ilgili, yavaşlayan şartlar konusunda temkinli ve ölçülü gidiyorsunuz. Takıntılı olduğunuz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.





İKİZLER: BU dönemde ilişkilerinizi gözden geçirip, enerjinizi asgariye indirmelisiniz.

Yapacağınız seyahatler, kaçamak aşk ilişkilerinizle ilintili ilerleyebilir. Yeni bir ilişkinin temelini atabilirsiniz.





YENGEÇ: YAŞADIĞINIZ bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın. Hırslı yönlerinizi regüle etme ihtiyacı duyacak ve bu konuda gizliliği tercih edeceksiniz.





ASLAN: ÇEVRENİZDE size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları geçici aşkları da gündeme getirebilir.





BAŞAK: FİKİRLERİNİZİ kendinize saklamak istediğiniz için, garip bir gizemli içine girebilirsiniz.

Anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali sizi olumsuz endişelendirebilir.



TERAZİ: YAKIN çevrenizi testten geçirirken, bazılarında çevresine odaklaşacak ve gerçek dostlarınızla birlikte olacaksınız.

İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz.

Vitamin takviyesine ihtiyacınız var.



AKREP: BUGÜN, tavırlarınızda belirli bir inatçılık gözleniyor. Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde, güçlü gurur duygunuzla hareket ediyorsunuz. Yalnızlığı tercih edebileceğiniz bir gün.



YAY: YAŞAM enerjiniz güçlü. Çevrenizde orijinal olan her düşünce kafanızda fırtınalar yaratıyor. Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz.

Cazibeniz dikkat çekiyor. Kendinizle ilgili düşünceler içindesiniz.





OĞLAK: KAFANIZDA bir takım düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ilişiklerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz. Sosyal yaşantınıza ağırlık vermeli ve bazı şeyleri kafanıza takmadan zamana bırakmalısınız.



KOVA: YAŞAMINIZLA ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çok çabuk görmek istiyorsunuz. Sabırsız davranmayın.

Zamanı yanınıza alarak, emeklerinizin boşa gitmesine izin vermemelisiniz.



BALIK: ENTELEKTÜEL oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz.

Evinizde olabilecek değişimler huzursuz olmanıza sebep oluyor.