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    Günlük burç yorumları – 12 Ağustos 2020 Çarşamba

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 12 Ağustos 2020 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    Bugün burçları meler bekliyor? İşte 12 Ağustos 2020 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    KOÇ: BUGÜN, güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Mars'ın burcunuzda ilerlemesi duygularınızı yeniden canlandırabilir.
    İfade zorluğu yaşayabilirsiniz.



    BOĞA: SİZİ destekleyen kişilerle birlikte olmaktan keyif alıyorsunuz. Finansla ilgili, yavaşlayan şartlar konusunda temkinli ve ölçülü gidiyorsunuz. Takıntılı olduğunuz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.



    İKİZLER: BU dönemde ilişkilerinizi gözden geçirip, enerjinizi asgariye indirmelisiniz.
    Yapacağınız seyahatler, kaçamak aşk ilişkilerinizle ilintili ilerleyebilir. Yeni bir ilişkinin temelini atabilirsiniz.



    YENGEÇ: YAŞADIĞINIZ bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın. Hırslı yönlerinizi regüle etme ihtiyacı duyacak ve bu konuda gizliliği tercih edeceksiniz.



    ASLAN: ÇEVRENİZDE size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları geçici aşkları da gündeme getirebilir.



    BAŞAK: FİKİRLERİNİZİ kendinize saklamak istediğiniz için, garip bir gizemli içine girebilirsiniz.
    Anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali sizi olumsuz endişelendirebilir.

    TERAZİ: YAKIN çevrenizi testten geçirirken, bazılarında çevresine odaklaşacak ve gerçek dostlarınızla birlikte olacaksınız.
    İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz.
    Vitamin takviyesine ihtiyacınız var.

    AKREP: BUGÜN, tavırlarınızda belirli bir inatçılık gözleniyor. Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde, güçlü gurur duygunuzla hareket ediyorsunuz. Yalnızlığı tercih edebileceğiniz bir gün.

    YAY: YAŞAM enerjiniz güçlü. Çevrenizde orijinal olan her düşünce kafanızda fırtınalar yaratıyor. Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz.
    Cazibeniz dikkat çekiyor. Kendinizle ilgili düşünceler içindesiniz.


    OĞLAK: KAFANIZDA bir takım düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ilişiklerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz. Sosyal yaşantınıza ağırlık vermeli ve bazı şeyleri kafanıza takmadan zamana bırakmalısınız.

    KOVA: YAŞAMINIZLA ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çok çabuk görmek istiyorsunuz. Sabırsız davranmayın.
    Zamanı yanınıza alarak, emeklerinizin boşa gitmesine izin vermemelisiniz.

    BALIK: ENTELEKTÜEL oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz.
    Evinizde olabilecek değişimler huzursuz olmanıza sebep oluyor.

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