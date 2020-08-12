Aşkı bitiren madde aflatoksin

İstanbul Okan Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İlkay Gök insan ve hayvanlar için tehlikeli olan aflatoksinin zararları hakkında bilgi verdi. Özellikle tarım ürünlerinde bulunan aflatoksinlerin yediğimiz ve içtiğimiz tüm gıdalarda olduğunu belirtti. Aflatoksinlerin ekili tarım ürünlerinde hasat sonrası oluştuğunu belirten İlkay Gök şu bilgileri verdi: Aflatoksin mısır, pamuk, badem, Antep fıstığı, ceviz, Hindistan cevizi, Brezilya cevizi gibi gıdalarda oldukça fazladır. Pirinç, buğday, ince ve süpürge darı ile kırmızı biber, kara biber, kişniş, zerdeçal, zencefil ve kahve gibi gıdalarda da bulunur. Vücutta biriken aflatoksin kanserden kısırlığa, doğum anomalilerinden cinsel isteksizliğe kadar onlarca rahatsızlığa yol açar. Aflatoksinler kansere neden olan en önemli kanserojen maddelerin başında gelir ve tüm organ sistemimizi özellikle de karaciğer ve böbreklerimizi etkileyebilir, karaciğer kanserine neden olur. Ayrıca diğer kanser türlerinin oluşumuna da etkisi vardır. Bakterilerde mutajenik (DNA'yı etkiler) olan aflatoksinler, doğum defektleri (doğum öncesi anomaliler) oluşturma potansiyeline sahiptir. Çocukluk döneminde kronik ishal ve enfeksiyon hastalıklarına yol açar. Vücudun HIV, tüberküloz gibi enfeksiyonlara karşı direncini düşürebilir." Bu arada Gök aflatoksin içeriği yüksek yem tüketen tavukların da insan sağlığı için son derece tehlikeli olduğunu belirtti. Gök "Bu tavukları yiyenlerde karaciğer ve böbrek rahatsızlıkları görülür" dedi.