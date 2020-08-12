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    • Yaşam
    • 12.08.2020 10:33
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    • 12.08.2020 10:33
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    'da evden kötü koku yayılınca öldüğü ortaya çıktı

    'da yalnız yaşayan hastası 'ın (51) evinden kötü koku gelmesi üzerine komşuları, polisi aradı. İtfaiye merdiveniyle balkondan eve giren polis, Yılmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

    Evden kötü koku yayılınca öldüğü ortaya çıktı

    Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Konuksever Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın 2'nci katındaki dairede yalnız yaşayan, hastası olan ve makinelere bağlı yaşayan 'ı bir süredir göremeyen komşuları, evinden de kötü koku gelmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.

    İhbarın ardından eve gelen polis ekipleri, kapıyı uzun süre çaldı; ancak açan olmayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Polis ekipleri, adrese gelen itfaiye ekiplerinin merdiveniyle 2'nci katta bulunan evin balkonuna çıktı. Buradan eve giren polis ve sağlık ekipleri, Yılmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yaklaşık 5 gün önce öldüğü değerlendirilen Tevfik Yılmaz'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kurumu'na götürüldü.

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