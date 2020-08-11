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    • Yaşam
    • 11.08.2020 Gazete
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    'ta apartman boşluğuna düşen amuda kalktı

    'ta dün meydana gelen ilginç da, , virajda kontrolden çıkarak apartmanın önündeki boşluğa düştü. Motor kısmının üzerinde dik duran araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Amuda kalktı

    Zonguldak'ta dün meydana gelen ilginç da, , virajda kontrolden çıkarak apartmanın önündeki boşluğa düştü. Motor kısmının üzerinde dik duran araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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