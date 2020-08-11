Zonguldak'ta dün meydana gelen ilginç kazada, kamyonet, virajda kontrolden çıkarak apartmanın önündeki boşluğa düştü. Motor kısmının üzerinde dik duran araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Zonguldak'tadün meydana gelenilginç kazada,kamyonet, virajdakontrolden çıkarakapartmanın önündekiboşluğa düştü. Motorkısmının üzerindedik duran araçtançıkarılan sürücü,sağlık ekiplerininmüdahalesininardından hastaneyekaldırılarak tedavialtına alındı.Durumunun iyiolduğu öğrenildi.