3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada çeşitli yerlerinden bıçaklanan Abdullah Uğur, Yunus Emre Uğur ve Oğuzhan Uğur, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kavgada 1 kişiyi gözaltına aldı. Kavga ile ilgili ifadelerine başvurulan kadınlardan biri, komşuları ile aralarında birkaç aydan bu yana gerginlik bulunduğunu, bu konudaki gerginliğin gündüz saatlerinde yeniden alevlendiğini ve çöp dökülmesi ile kavgaya dönüştüğünü anlattı.