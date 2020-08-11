Adana'da film gibi kuyumcu soygunu! Kadın kılığına girip...





Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kozan Yolu Caddesi'nde Osman Bolhocaoğlu'na ait kuyumcuya gelen biri kadın kılığında yüzü maskeli iki şahıs, müşteri gibi içeri girip altın sordu. Bir süre sonra şahıslardan biri tabanca diğeri ise bıçak çekerek altın istedi. Bunun üzerine kuyumcu karşı koyunca zanlılar, kuyumcuyu hem bıçak hem de tabanca ile yaralayıp altınlardan alarak kaçtı.