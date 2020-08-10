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    • 10.08.2020 14:45
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    • 10.08.2020 14:45
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    Son dakika: 'da 975 bin kök ele geçirildi

    'ın ilçesinde düzenlenen operasyonda 975 bin kök ele geçirildi.

    975 bin kök Hint keneviri ele geçirildi!

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü ile üretimi ve satışı yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, zanlıları adalete teslim etmek amacıyla Kayacık Mahallesi kırsalında yürütülen "narkoterör operasyonu" başarıyla tamamlandı.

    Operasyonda 10 farklı noktada 975 bin kök ve 45 bin kök skunk bitkisi ile arazide kurutulmaya bırakılmış ve çalıların arasına gizlenmiş çuvallarda 176 kilogram kubar esrar ve kenevirleri sulamak amacıyla tarlalarda kurulu 1950 metre su hortumu ele geçirildi.

    Esrar muhafaza altına alındı, kenevirler numune alınmasını müteakip diğer malzemelerle yerinde imha edildi.

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