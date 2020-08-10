Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 10.08.2020 23:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.08.2020 23:07
    ABONE OL

    ’de gölete giren 2 boğularak can verdi

    ’in ilçesi nde serinlemek için şelale göletine giren 2 boğularak yaşamını yitirdi. OYİ Timi ile birlikte olay yeri incelemeye alındı.

    2 çocuk Mersin'de boğuldu

    Mut Narlı Mahallesi'nde, Mustafa Atik (13) ile Mustafa Gürbüz (15) isimli çocuklar, saat 15.30 sularında serinlemek için şelale göledine girdiler. Şelalede göletinde yüzdükleri esnada ikisi de boğularak hayatını kaybettiler. Alınan bilgiye göre, boğulan çocukların yanında bulunan üçüncü çocuk ise olayı vatandaşlara haber verdiği ve mahalle sakinlerinin ise 112 ve jandarmaya haber verdiler. Olay yerine gelen 112 ekipleri olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra boğulan çocukları Mut Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan her iki çocuk da hayatını kaybetti. Cesetler incelenmek üzere Mersin Adli Tıp'a gönderildi.

    Olayla ilgili olarak Mut Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimatı doğrultusunda OYİ Timi ile birlikte olay yeri incelemeye alındı.
    Haberler Yaşam Mersin’de gölete giren 2 çocuk boğularak can verdi
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri