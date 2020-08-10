Ruh halinize göre ister daha şık ve feminen, ister daha rahat ve çocuksu bir tarza bürünebilirsiniz. işte sizin için seçtiklerim…

ÇEKİCİ VE ŞIK OLMAK İSTEYENLERE

Bağcıklı gömlek, SILK&CASHMERE, 126 TL

Tek omuzlu tulum, aDL, 299,90

Fiyonklu elbise, MANGO, 199,99 TL

Siyah, şifon elbise, İPEKYOL,151 TL

Saten görünümlü etek, ZARA, 349,95 TL

SEVİMLİ VE SPOR BİR TARZ İÇİN

Tişört elbise, H&M, 49,99 TL

Garfield baskılı jean, BERSHKA, 349,95 TL

Baskılı tışört, KOTON, 59,99 TL

Kol detaylısweatshırt, OXXO, 139,95 TL

Disney karakterlı gömlek, LCW, 59,99 TL

GÜNÜN YILDIZLARI

En yaygın cilt sorunu olan açık gözeneklerı sıkılaştırmak ıçın ihtiyacınız olan ürünler…

Serum, BADE NATURAL, 30 ML, 74,90 TL

Arındırıcı peeling, YVES ROCHER, 47,90 TL

Tonik, BIODERMA, 200 ML, 114,50 TL

Detoks maskesi, CAUDALIE, 75 ML, 170 TL

AYSUN ORHAN - YAŞAM GÜNLÜĞÜ