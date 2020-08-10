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    • Yaşam
    • 10.08.2020 Gazete
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    Ruh halinize göre ister daha şık ve feminen, ister daha rahat ve çocuksu bir a bürünebilirsiniz. işte sizin için seçtiklerim…

    Tarzını seç

    Ruh halinize göre ister daha şık ve feminen, ister daha rahat ve çocuksu bir a bürünebilirsiniz. işte sizin için seçtiklerim…

    ÇEKİCİ VE ŞIK OLMAK İSTEYENLERE
    Bağcıklı gömlek, SILK&CASHMERE, 126 TL

    Tek omuzlu tulum, aDL, 299,90

    Fiyonklu elbise, MANGO, 199,99 TL

    Siyah, şifon elbise, İPEKYOL,151 TL

    Saten görünümlü etek, ZARA, 349,95 TL

    SEVİMLİ VE SPOR BİR TARZ İÇİN
    Tişört elbise, H&M, 49,99 TL

    Garfield baskılı jean, BERSHKA, 349,95 TL

    Baskılı tışört, KOTON, 59,99 TL

    Kol detaylısweatshırt, OXXO, 139,95 TL

    Disney karakterlı gömlek, LCW, 59,99 TL

    GÜNÜN YILDIZLARI
    En yaygın cilt sorunu olan açık gözeneklerı sıkılaştırmak ıçın ihtiyacınız olan ürünler…

    Serum, BADE NATURAL, 30 ML, 74,90 TL

    Arındırıcı peeling, YVES ROCHER, 47,90 TL

    Tonik, BIODERMA, 200 ML, 114,50 TL

    Detoks maskesi, CAUDALIE, 75 ML, 170 TL

    AYSUN ORHAN - YAŞAM GÜNLÜĞÜ

    Haberler Yaşam Çekici ve şık olmak için tarzını seç! | YAŞAM GÜNLÜĞÜ
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