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    • Yaşam
    • 10.08.2020 10:36
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    • 10.08.2020 10:36
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    Bu kez tam tersi oldu; 'nda e

    'nda yolun karşısına geçmek isteyen kişi e . Otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otobüs şoförü "Bu sefer tersi oldu. otobüse çarptı. Ben ona vurmadım" dedi.

    Bu kez tam tersi oldu; Beyoğlu'nda yaya otobüse çarptı

    , Tarlabaşı Bulvarı üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tarlabaşı'ndan yolun karşısına geçmek isteyen kişi, Gaziosmanpaşa-Taksim seferini yapan e . Otobüsün sağ ön tekerinin altında kalmaktan son anda kurtulan kişi yola savruldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansa alınarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



    Görgü tanığı Haydar Bozyiğit "Otobüs yolcularını indirdi. Taksim istikametine giderken yol kenarındaki kişi, otobüsün yan tekerine çarparak yere düştü" dedi.

    "YAYA BANA ÇARPTI"

    nın kendisine çarptığını söyleyen otobüs şoförü Dursun Yılmaz "Bu sefer tersi oldu. Yaya bana çarptı. Zaten sağ ön janttan vurdu. Ben ona vurmadım" dedi.

    TEHLİKELİ GEÇİŞ

    Tarlabaşı üzerinde yaşanan kazaya ve tehlikeli olmasına rağmen vatandaşlar cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye devam etti. Bazı araçlar yolun karşısına geçen yayalara yol verirken bazıları da durmayarak yollarına devam etti.

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