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    • Yaşam
    • 09.08.2020 14:53
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    • 09.08.2020 14:53
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    'da yapan kişi gözaltına alındı!

    Gelen bir son dakika haberine göre, ’da restoran önünde yapan 1 kişi gözaltına alındı.

    Üsküdar'da değnekçilik yapan kişi yakalandı!

    Bugün saat 10.54 sıralarında Çamlıca tepesi mevkiinde bulunan bir restoran önünde arabasını park eden vatandaşlardan zorla para talep edildiği yönünde ihbar alan Emniyet Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler Ç. isimli kişinin korsan otoparkçılık yaptığını tespit etti.

    yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Onur Ç. hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" içerikli 79. Maddesi gereğince adli işlem başlatıldı.

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